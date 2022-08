PSV spoelt CL-kater weg met eclatante zege op Excelsior

Woensdag volgt de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Dat duel werd verzet om PSV meer rust te gunnen voor de return tegen Rangers FC. Op die dag is ook de sluiting van de transfertermijn. PSV heeft zich vrijwel verzekerd van de diensten van Anwar El Ghazi. De Eindhovenaren hebben met Aston Villa overeenstemming bereikt over een transfersom voor de oud-Ajacied, die het geblesseerd wegvallen van Noni Madueke moet opvangen. Met de transfer is een bedrag van 2,5 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen naar 3 miljoen euro. PSV moet er nog wel met El Ghazi zelf uitkomen.

Pijnlijke dagen

Van Nistelrooy deed in de aanloop naar het treffen met Excelsior geen moeite om te verhullen hoe hard de uitschakeling door Rangers was aangekomen. „Het was de avond waar op het zou moeten gebeuren. Als dat dan niet gebeurt, is de dreun hard en de teleurstelling groot. De nacht erna is slecht en de dag erna is pijnlijk. Tot in de botten aan toe. Maar dat zal elke PSV’er hebben gehad. En ik dus ook.”

De weerslag van de enorme teleurstelling was in het eerste halfuur terug te zien in het spel, want het was aanvankelijk stroef wat PSV op de stroeve kunstgrasmat legde, ook al hadden de Eindhovenaren het voordeel van een vroege voorsprong. Al in de tweede minuut showde Joey Veerman zijn geweldige traptechniek door een bal met veel gevoel achter Excelsior-doelman Stijn van Gassel te schieten.

Het was rommelig wat PSV op de mat legde. Kenmerkend voor de slordigheid in het Eindhovense spel was een ziekenhuisterugspeelbal van Philipp Max op doelman Walter Benitez, die door de Argentijnse goalie met kunst- en vliegwerk werd verwerkt, waarna Reda Kharchouch een grote kans kreeg. Benitez hield ternauwernood zijn doel schoon.

Arsenaal aan wapens

Hoe matig het team van Van Nistelrooy ook speelde, PSV beschikt wel over een groot aantal wapens, die altijd hun waarde bewijzen. Eén daarvan is de hoekschop. Met een kopbal uit een corner verdubbelde Ibrahim Sangaré de marge in een fase, dat Excelsior er af en toe aardig uitkwam.

In vergelijking met de nederlaag tegen Rangers FC had Van Nistelrooy zijn team op drie posities aangepast. André Ramalho, de man van de grote flater tegen de Schotten, begon op de bank, waardoor er weer een plekje vrijkwam op de rechtsbackpositie voor Phillipp Mwene.

Sangaré zette PSV voor rust op het goede spoor. Ⓒ ANP/HH

In de middenlinie verscheen Xavi Simons in de ploeg als meest offensief ingestelde middenvelder, waardoor Veerman een linie naar achter kon en naast Sangaré kwam te spelen . Dit ging ten koste van Erick Gutierrez. De afwezigheid van de geblesseerde Luuk de Jong werd opgevangen met Ismael Saibari in de spits, zodat er op de rechtsbuitenpositie plaats was voor Johan Bakayoko.

Dubbelslag Sangaré

Vlak voor rust maakte Sangaré er opnieuw uit een corner 0-3 van, net nadat Cody Gakpo de paal had getroffen. Er breken een paar spannende dagen aan voor de aanvaller, die de afgelopen weken voortdurend in verband is gebracht met een transfer naar Manchester United. Tot vanmiddag had de club van Erik ten Hag zich nog niet bij PSV gemeld om onderhandelingen op te starten en de tijd begint te dringen, maar in Eindhoven rekent niemand zich nog rijk. De optie, dat United in de slotdagen van de window alsnog zal doorpakken, wordt allerminst uitgesloten.

Als het zover komt, heeft Gakpo, die op zijn achtste bij PSV begon, op het kunstgras van Woudestein zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. Na een reeks kansen te hebben gemist, de Eindhovenaren had er wel vijf kunnen maken, liet Gakpo de vijfde PSV-goal aantekenen. Nummer vier en zes kwamen voor rekening van Xavi Simons, die zijn opleiding genoot bij FC Barcelona en bij PSG in de kleedkamer zat met Lionel Messi en Kylian Mbappé, zal zich in een speeltuin wanen in Nederland. In de vier duels op nationaal niveau (drie in de Eredivisie en het duel om de Johan Cruijff Schaal) maakte Simons nu al vijf goals en verzorgde hij twee assists.

Siebe Horemans redde met een kopgoal uit een corner nog de eer voor speelbal Excelsior, wat betekende dat PSV ook in de achtste wedstrijd van dit seizoen niet de nul wist te houden. Het was het enige smetje op een eenvoudige middag voor de Eindhovenaren.