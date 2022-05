Alfred Schreuder na zege tegen Union dicht bij Belgische titel met Brugge

De stuntclub uit Brussel kreeg genoeg kansen om minstens één keer te scoren, maar net zoals afgelopen zondag verzuimde het de trekker over te halen en werd het uiteindelijk genekt door een rode kaart voor Koki Machida na een uur én een door de VAR nog afgekeurde gelijkmaker van Casper Nielsen in de allerlaatste minuut.

Met nog twee speelrondes te gaan in de play-offs om de Belgische titel, heeft Club Brugge nu 3 punten voorsprong op Union dat vrijwel het hele seizoen aan kop stond. De ploeg van Schreuder won zondag al met 2-0 bij Union, waardoor de titelkandidaten in punten op gelijke hoogte kwamen.

Van alle Nederlanders kwam alleen Noa Lang in actie. Hij stond aan de afrap en werd in de slotfase vervangen.

Celtic voor de 52e keer kampioen van Schotland

Celtic is woensdag voor de 52e keer kampioen van Schotland geworden. De formatie van trainer Ange Postecoglou had voldoende aan een gelijkspel (1-1) bij Dundee United. Het was voor Celtic de tiende titel in elf jaar.

Georgios Giakoumakis, voormalig speler van VVV-Venlo, zette Celtic na de hervatting op voorsprong. Dylan Levitt maakte gelijk. Rangers FC, de nummer 2 met Giovanni van Bronckhorst als trainer, kan de rivaal niet meer achterhalen. Rangers FC speelt nog wel de finale van de Europa League, tegen Eintracht Frankfurt.