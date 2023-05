Voor het eerst dit jaar zit hij bij de laatste vier Niels Zonneveld op stoom; darter haalt halve finale

Niels Zonneveld Ⓒ ANP/HH

Niels Zonneveld heeft zaterdagavond de halve finale bereikt van de Players Championship 11. De darter versloeg in de kwartfinale landgenoot Jimmy Hendriks met 6-3. Het is voor het eerst dit jaar dat Zonneveld een halve finale van een Players Championship haalt. Zonneveld treft de Belg Mike De Decker, die op zijn beurt te sterk was voor Gerwyn Price: 6-5.