Sven Kramer in betere tijden, met olympisch goud om zijn nek. Ⓒ ANP

Sven Kramer meldde zich dinsdag wegens aanhoudende rugklachten af voor de tweede World Cup. Aan stoppen denkt hij niet en dat kan schaatsicoon en Telegraaf-columnist Ard Schenk goed begrijpen. ’Hét mooiste moment van afscheid nemen is voorbij. Dat was vorig jaar maart bij de WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam.’