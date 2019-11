Farah gaat voor trilogie bij Spelen

De viervoudig olympisch kampioen en zesvoudig wereldkampioen nam in 2017 bij de WK in Londen afscheid van de baan. Farah ging zich volledig richten op de marathon. „Het was heel spannend en leerzaam”, zegt de Brit in een filmpje op YouTube, terwijl hij wandelt over een atletiekbaan. „Met 2.05 heb ik een Brits en Europees record gelopen. Maar volgend jaar in Tokio keer ik toch weer terug op de baan. Ik ga het proberen op de 10.000 meter. Hopelijk heb ik de snelheid nog in de benen. Ik ga hard trainen, om te kijken wat ik in Tokio kan doen.”

Farah zegevierde vorig jaar op de marathon van Chicago in 2.05.11, een Europees record. In Londen eindigde hij na 42,195 kilometer als derde. Dit jaar liep de Brit beide marathons opnieuw. Hij werd nu vijfde in Londen en achtste in Chicago. Farah sloeg de marathon bij de WK in Doha over. Hij had toen al laten doorschemeren dat hij de baan best wel mist. „Ik mis diep van binnen de baan. Als ik die jongens zie rennen, begint het toch weer te kriebelen”, zei hij eerder dit jaar al.

Farah moest de afgelopen maanden veel vragen beantwoorden over zijn Amerikaanse oud-coach Alberto Salazar, die tijdens de WK te horen kreeg dat hij voor vier jaar is geschorst vanwege dopingpraktijken. De Brit, die in 2017 de samenwerking met Salazar verbrak, heeft altijd ontkend iets met doping te maken te hebben gehad.