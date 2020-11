Donyell Malen is weer flitsend en onnavolgbaar bij PSV

PSV toont veerkracht tegen PAOK Saloniki en knokt terug van een 0-2 achterstand. De derde Eindhovense goal is van Donyell Malen. Ⓒ REUTERS

EINDHOVEN - Even leek zich voor PSV een nieuw rampscenario af te tekenen tegen PAOK Saloniki, maar de Eindhovenaren draaiden een 0-2 achterstand volledig om: 3-2. Donyell Malen bevestigde wat men uit zijn woorden een dag eerder kon opmaken. Hij is op de weg terug naar topniveau, was met flitsen de meest fascinerende speler op het veld en tevens de matchwinner voor PSV. Komende week bij Granada wacht de taak om overwintering in de Europa League in eigen hand te krijgen.