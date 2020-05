Zorgen om te vroege hervatting van Premier League

Eerder van de week gaf de Britse regering groen licht om de Premier League weer op een ’veilige manier’ op te starten in dit coronatijdperk. De clubs komen maandag weer bijeen om de plannen voor de herstart verder uit te werken. Individueel trainen is al toegestaan, maar de clubs hopen volgende week de groepstrainingen onder strikte richtlijnen op te kunnen pakken.

„Je moet je bedenken dat de spelers acht weken niet in actie zijn geweest. Dat is voor sommige spelers waarschijnlijk de langste periode in hun leven dat ze niet hebben gevoetbald”, aldus Bruce in de Sunday Telegraph.

Bruce: „Als we ons op een nieuw seizoen voorbereiden zouden we zes weken voorbereiding hebben gehad en waarschijnlijk zes oefenduels hebben gespeeld om de spelers voor te bereiden. We hebben tijd nodig om de spelers fit te krijgen anders vallen ze als een kaartenhuis in elkaar. De meeste managers delen mijn zorgen. Ik zie niet hoe we kunnen voetballen voor eind juni.”