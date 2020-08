Patrick van Aanholt is racisme zat en doet oproep: ’Zoek het uit!’

De Oranje-international deelde vrijdag een screenshot van zijn Instagram-pagina waarop te zien is dat iemand hem aanspreekt met ’Black motherfucker’.

„Dit gaat niet over mij... Ik heb genoeg liefde en ik ben gezegend in mijn leven dat dit soort dingen mij niet van streek maken”, schrijft Van Aanholt. „Ik sta voor degenen die zichzelf niet kunnen verdedigen en hiermee te maken hebben ... Dagelijks. Socialemediabedrijven: jullie zijn hiervoor verantwoordelijk. @instagram: zoek het uit want we zijn het zat.”

Wilfried Zaha, ploeggenoot van Van Aanholt, deed eerder een beroep op social media-bedrijven en vroeg om racistische gebruikers te identificeren en te verwijderen.