Villarreal verrast Manchester United en pakt Europa League na zinderende strafschoppenserie

PSV treurt mee met United, want de winst van Villarreal zorgt ervoor, dat de Eindhovenaren een extra voorronde in de Champions League moeten afwerken. Bij winst van de Mancunians, die zich via de competitie al hadden geplaatst voor de nieuwe editie van het kampioenenbal, zou er door de UEFA flink geschoven zijn met de startbewijzen en zou PSV in de derde voorronde zijn begonnen.

Dat zou niet alleen wat extra vakantie, maar ook meteen een garantie op Europees voetbal komend seizoen hebben betekend, want de verliezers in de derde voorronde schuiven door naar de groepsfase van de Europa League. Dat geldt niet voor de verliezers in de tweede voorronde, waarin PSV ploegen als Galatasaray en FC Midtjylland kan treffen. Een uitglijder in het tweeluik eind juli betekent dat er ook weer een play-off voor de Europa League moet worden afgewerkt met alle risico’s vandien.

Vreugde bij de spelers van Manchester United na de gelijkmaker van Edinson Cavani. Ⓒ Pool via REUTERS

Manchester United, dat vier jaar geleden ten koste van Ajax wel de Europa League won, stelde zwaar teleur in de finale. Er waren nog wel zulke goede voortekenen voor Ole Gunnar Solskjaer, die nog wacht op de eerste hoofdprijs als trainer van de Mancunians. Op de kop af 22 jaar geleden beleefde de Noor op deze dag immers zijn finest hour als speler van Manchester United. Solskjaer en zijn ploeggenoten, onder wie ook Jaap Stam, leken in de finale van de Champions League tegen Bayern München af te stevenen op een 1-0 nederlaag, maar door goals van Teddy Sheringham en Solskjaer in de blessuretijd tekende United voor een spectaculaire omwenteling.

Manchester United was op papier de huizenhoge favoriet. De nummer twee van de Premier League heeft een omzet van 600 miljoen euro, een veelvoud van de 86 miljoen euro waar de Spaanse nummer zeven het mee moet doen.

Paul Pogba Ⓒ Pool via REUTERS

Voor Villarreal was het de eerste Europese finale in de clubhistorie. ‘De gele onderzeeër’, zoals de bijnaam luidt van de Spanjaarden, stond in 2005/2006 al eens in de halve finale van de Champions League. Dat team blonk uit in verzorgd combinatievoetbal met blikvangers als Juan Roman Riquelme en Diego Forlan, maar het huidige Villarreal ging in de finale in Gdansk, met bijna tienduizend fans op de tribune, niet voor de schoonheidsprijs. De Spanjaarden trokken een muur op voor het doel en lieten Manchester United het spel maken. Ideaal voor deze speelwijze was dat Villarreal bij de eerste de beste kansrijke situatie direct doel trof. Een vrije trap van Dani Parejo werd tot doelpunt gepromoveerd door spits Gerard Moreno, die is opgenomen in de Spaanse EK-selectie.

Manchester United begon aan een stormloop op het Spaanse doel, maar de Engelsen, bij wie Donny van de Beek op de bank begon, misten wat vernuft om kansen te creëren. Pas in de tweede helft ontstond er eindelijk een gaatje voor de Uruguayaanse goaltjesdief Edinson Cavani. Het wachten leek op de winnende goal van de Mancunians, maar Villarreal sleepte een verlenging uit het vuur. Daarin bleek de pijp leeg bij United, zodat het fittere Villarreal met een positief gevoel aan de penalty’s kon beginnen. De Spanjaarden hielden het hoofd koel, zodat de eerste Europese finale in de clubhistorie direct ook de eerste Europese hoofdprijs heeft opgeleverd voor Villarreal. En waardoor trainer Unai Emery zijn vierde Europa League-winst kon bijschrijven na de drie eerdere successen met FC Sevilla.