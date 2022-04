Feyenoord enkele weken zonder aanvoerder Jens Toornstra

De 33-jarige middenvelder is hierdoor naar verwachting in elk geval de komende weken niet inzetbaar voor Feyenoord.

Toornstra moest na tien minuten in de tweede helft het veld verlaten in Praag. De aanvoerder kwam dit seizoen tot nu toe in 44 officiële wedstrijden in actie, waarin hij vijf keer trefzeker was.