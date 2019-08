Nederland stijgt op coëfficiëntenlijst na succesvolle Europese avond

Donderdagavond kwamen Feyenoord, AZ en PSV in actie om zich te kwalificeren voor de Europa League. Feyenoord en PSV deden het uitstekend door respectievelijk Hapoël Beer Sheva en Apollon Limasol met 3-0 te verslaan, de Alkmaarders bleven tegen FC Antwerp steken op 1-1.

Bekijk ook: PSV krijgt steeds meer vorm en wordt effectiever

Bekijk ook: Bulldozer Fer helpt Feyenoord eigenhandig langs Hapoel

Bekijk ook: Late gelijkmaker biedt AZ hoop

Door de twee zeges en twee gelijke spelen (ook de 0-0 van Ajax tegen APOEL Nicosia in de playoffs van de Champions League telt mee) heeft Nederland de nodige punten bij elkaar gesprokkeld. In tegenstelling tot Oostenrijk. Het Alpenland is Sturm Graz en Austria Wien al kwijtgeraakt, maar heeft Red Bull Salzburg (groepsfase Champions League) en AC Wolfsberger (groepsfase Europa League) nog achter de hand. Daarnaast probeert LASK Linz zich te plaatsen voor het miljardenbal, maar die club verloor deze week in eigen huis met 0-1 van Club Brugge. Nederland is in FC Utrecht pas één club kwijtgeraakt.

Momenteel bezet Nederland dus de elfde plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Dat betekent dat de kampioen van de Eredivisie van volgend seizoen zich hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks plaatst voor de Champions League, mits de winnaar van het toernooi zich in de eigen competitie ook rechtstreeks weet te plaatsen.