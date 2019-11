NEC verklaart ’geweigerde’ spandoek

Algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, geeft uitleg over het voorval dat dus niets te maken heeft met de in Nederland levende discussies over racisme. „Wij begrijpen dat iedereen dit in deze tijd heel spannend vindt, politici duiken er zelfs op, om een voorval waarbij het woord zwart betrokken is groot te maken. Maar het woord zwart of welke discussie die er momenteel speelt is nooit onderwerp van de discussie geweest in deze kwestie met betrekking tot de spandoeken van afgelopen vrijdag.”

Van Schaik: „Supporters moeten volgens protocol altijd vooraf aanmelden hoeveel en welke spandoeken ze meenemen naar uitwedstrijden. Afgelopen vrijdag hadden zij enkele spandoeken niet aangemeld en toch mee genomen. Dus dan is de afspraak ’die doeken komen niet het stadion in’.”

„Achteraf bleek er een spandoek te zijn met het woord zwart, maar daar ging het niet om. Het bewuste spandoek dat uit drie delen bestaat was niet aangemeld, dan is het duidelijk en klaar. Dat het woord zwart ergens te lezen was is dan ook nooit de reden geweest zoals er nu door diverse media wordt beweerd. Het heeft geen enkele rol gespeeld bij deze weigering.”