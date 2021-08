Chris Froome: ’Verwachtingen over topsporters soms buitenaards’

„Ik voel dat ik het eens moet hebben over de mentale gezondheid van topsporters. De laatste weken was hier veel om te doen, ook tijdens de Olympische Spelen”, zegt Froome. „De verwachtingen van fans over topatleten zijn soms bijna buitenaards. Niet iedereen kan zo’n niveau halen en zeker niet wat betreft het omgaan met emoties en kritiek die ze soms voor hun kiezen krijgen.”

Sociale media spelen hier volgens Froome een grote rol in. „Steeds meer topsporters hebben moeite met hun mentale gezondheid, doordat iedereen op sociale media kan schrijven wat hij wil. Mensen kunnen makkelijk van achter hun beeldscherm verwijten naar het hoofd van atleten slingeren, op een manier waarop je dat niet zou doen als je die atleet bijvoorbeeld in de supermarkt tegen het lijf loopt.”

„We doen allemaal ons best wanneer we ons team of ons land vertegenwoordigen. Het is niet zo dat atleten hun best niet doen, en veel atleten worden toch bekritiseerd”, besluit Froome.