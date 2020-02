Leipzig raakt koppositie kwijt aan Bayern München

De titelhouder won zelf met 3-1 bij FSV Mainz 05 en zag Leipzig later op de avond punten verspelen tegen Borussia Mönchengladbach. Vlak voor tijd voorkwam Christopher Nkunku een nederlaag van Leipzig: 2-2.

Gladbach, dat ook meedoet in de titelstrijd, stond bij rust met 2-0 voor dankzij doelpunten van Alassane Pléa en Jonas Hofmann. De ingevallen Patrik Schick bracht de spanning kort na rust terug met de aansluitingstreffer. Borussia Mönchengladbach moest het laatste half uur met tien man spelen, omdat Pléa vanwege commentaar op de leiding kort achter elkaar twee gele kaarten kreeg. De ploeg van trainer Marco Rose hield in ondertal lang stand, tot Nkunku in de 89e minuut de stand gelijk trok.

Bayern München leidt met 42 punten, gevolgd door Leipzig (41), Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach (beide 39). Dortmund versloeg 1. FC Union Berlin met 5-0.