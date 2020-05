Olympique Lyon ontkent datum Champions League-duel met Juventus

Voorzitter Jean-Michel Aulas van de Franse club onthulde zaterdag in een interview op RTL France dat het duel in Turijn op 7 augustus zou plaatsvinden, achter gesloten deuren. Hij heeft echter volgens de directie voor zijn beurt gesproken.

„De datum voor onze wedstrijd in Italië staat nog niet vast, in tegenstelling tot eerder is aangegeven”, meldt de club van de Nederlandse spelers Memphis Depay en Kenny Tete. „Dat duel is onderdeel van de gehele planning voor de knock-outwedstrijden in de Champions League. De UEFA zal op korte termijn het schema bekendmaken.”

Lyon won op 26 februari de thuiswedstrijd tegen Juventus met 1-0. De return drie weken later werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Aulas pleitte eerder voor het annuleren van alle resterende duels in de Champions League en Europa League. Daardoor zou er volgens hem meer ruimte op de kalender komen om de nationale competities uit te spelen. Inmiddels is de Franse competitie definitief beëindigd, als eerste van de vijf grote voetballanden.

Aulas heeft namens Lyon beroep aangetekend tegen die beslissing. Als nummer 7 van de Franse ranglijst grijpt Lyon overal naast. „Als wij die zaak verliezen, zullen we door de ploegen die wel over een fitte selectie beschikken, worden afgeslacht in de Champions League. Hetzelfde geldt voor Paris Saint-Germain”, liet Aulas weten.

De clubleiding hoopt nog wel dat begin augustus de finale van de Coupe de la Ligue kan worden gespeeld, tegen landskampioen Paris Saint-Germain. Mede daardoor zou de selectie van Lyon op het trainingsveld de komende maanden alsnog gericht kunnen toewerken naar topprestaties in de zomer, zowel in eigen land als in Europa.

De vraag is echter of Depay nog lang speler van Lyon zal zijn. Aulas vreest dat de Nederlandse international vertrekt als de Franse club komend seizoen geen Europees voetbal speelt. Het contract van de aanvaller loopt volgend jaar af. Depay werkt momenteel in Nederland nog aan zijn herstel na een zware knieblessure.