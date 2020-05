Olympique Lyon: ’Op 7 augustus tegen Juventus in Champions League’

„Het is inmiddels bevestigd, we spelen achter gesloten deuren”, verklapte hij tegen RTL France. Een officieel bericht van de UEFA ontbreekt vooralsnog.

Lyon won op 26 februari de thuiswedstrijd tegen Juventus met 1-0. De return drie weken later werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Aulas pleitte eerder voor het annuleren van alle resterende duels in de Champions League en Europa League. Daardoor zou er volgens hem meer ruimte op de kalender komen om de nationale competities uit te spelen. Inmiddels is de Franse competitie definitief beëindigd, als eerste van de vijf grote voetballanden.

Aulas heeft namens Lyon beroep aangetekend tegen die beslissing. Als nummer 7 van de Franse ranglijst grijpt de club van Memphis Depay en Kenny Tete overal naast. „Als wij die zaak verliezen, zullen we door de ploegen die wel over een fitte selectie beschikken, worden afgeslacht in de Champions League. Hetzelfde geldt voor Paris Saint-Germain”, liet Aulas weten.

In Engeland, Spanje, Italië en Duitsland gaan de clubs in de hoogste divisies binnen afzienbare tijd weer voetballen, mits aan alle eisen van de overheid kan worden voldaan.