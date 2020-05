Moment van toen: Ayrton Senna verongelukt op het circuit van Imola

1 mei 1994: Ayrton Senna verongelukt op het circuit van Imola

Op deze dag 26 jaar geleden wordt de Formule 1 opgeschrikt door een tweede dodelijk slachtoffer in een gitzwart raceweekend. Na het verongelukken van Roland Ratzenberger in de kwalificatie knalt in de race Ayrton Senna in de Tamburello-bocht van het Autodrome Enzo e Dino Ferrari in Imola op volle snelheid, zo’n 233 kilometer per uur, tegen een muur.

De drievoudig wereldkampioen (34) wordt per helikopter naar een ziekenhuis in Bologna gebracht, waar de Braziliaan later die dag zal overlijden. In Senna’s wagen wordt een Oostenrijkse vlag aangetroffen, die hij na de race had willen tonen als eerbetoon aan Ratzenberger. Met de twee dodelijke slachtoffers in Imola, waar Michael Schumacher na de hervatting de race wint, komt een einde aan een periode van twaalf jaar zonder dodelijke ongevallen in de Formule 1.

„God heeft zijn hand lange tijd boven de Formule 1 gehouden. Dit weekend heeft hij die weggehaald”, aldus een treurende Niki Lauda. Sindsdien is er nog maar één dodelijk slachtoffer (Jules Bianchi) te betreuren geweest in de koningsklasse van het racen.