Murthel Groenhart terug tijdens Glory 87: ’Blij dat ik zo op m’n bek ben gegaan’

Voorafgaand aan Glory 85 in het voorjaar, was daar de Groenhart weer zoals men hem kent. De man van spektakel binnen en buiten de ring. Na twee jaar uit het kickboksen te zijn geweest en zich te hebben gericht op MMA, was hij het allemaal nog niet verleerd, zo zei hij. Die belt voelde hij al om zijn schouder, liet hij weten voorafgaand aan het titelgevecht met Endy Semeleer. De man van nieuwe glorie in zijn gewichtsklasse, die onlangs tijdens Collision 5 zijn titel opnieuw met succes verdedigde tegen Jay Overmeer. Hij degradeerde Groenhart die avond tot een man van vlotte babbels, maar weinig daadkracht. Is hij niet écht te oud geworden voor de nieuwe generatie Glory-talent? Zoals Groenhart toen drie keer opstond na te zijn neergegaan, zo maakt ’The Predator’ opnieuw jacht op dat wat hij kent: het hoogste. Om te laten zien waar zijn gevestigde naam echt voor staat.

Je mag weer. Je hebt nog wat goed te maken.

„Gelukkig wel!”, zegt Groenhart. „Ik heb sowieso nog wat goed te maken, ja. Ik moet die roes eruit hebben, dat negatieve. Ik zei al tegen Glory dat ik zo snel mogelijk weer wil vechten, want ik kan niet zó’n Groenhart achterlaten in de hoofden van de mensen. Ik moet weer helemaal tot mezelf komen, met goed en veel knokken.”

Richt je jezelf ondertussen nog steeds op MMA op ligt de focus nu echt volledig op kickboksen?

„Echt volledig op het kickboksen nu. Ik heb het MMA even on hold gezet, want ik kon het niet uitstaan hoe mijn laatste partij verliep. Je kunt jezelf niet op twee dingen tegelijk focussen, want dan doe je eigenlijk alles half-half.”

Murthel Groenhart

Heb je daar last van gehad?

„Daar heb ik heel veel last van gehad, zeker. Alles was anders. De reach, het voelen van je tegenstander, de stootimpact, hoe je stoten eruit haalt… Je bent het niet allemaal in één keer kwijt, maar op topniveau bleek het toch effe lastig.”

Heb je die overgang bij je terugkeer onderschat?

„Misschien een beetje. In de sportschool draaide ik gewoon mee met de jongens, al had ik het ook nog wel zwaar moet ik zeggen, hoor. Maar in de ring is het dan toch anders. Ik keek die partij terug en zag dat hij me bijvoorbeeld heel makkelijk met een rechtse directe in de touwen kreeg, want mijn handen waren niet goed bij mijn hoofd. Met MMA hou je deze wat lager dan normaal. Normaal zie je ook stoten aankomen of geef je eens wat terug. Dat zat er toen allemaal niet in. Ik was echt locked down, ofzo.”

Maar je bleef maar opstaan.

„Ja, want de wil en het hart is er nog gewoon allemaal. Kun je nagaan als ik echt fit ben en alles weer terug heb. Dat zat er toen niet in, maar hij had me wel gewoon goed te pakken.”

Was Semeleer beter dan je had gedacht?

„Nee. Ik ben niet onder de indruk van zijn vechtstijl. Of ik dat sowieso niet snel ben? (Lachend) Nee, sowieso niet. Maar ik wist dat ik het moeilijk zou krijgen, hoor. Ik ben blij dat ik tegen hem heb gestaan en dat ik zo op m’n bek ben gegaan. Of mezelf op m’n heb láten gaan, want ik wilde graag tegen hem staan. Ik wist voor mezelf dat wanneer ik tegen hem zou krijgen, wat ik nu gekregen heb, dat mijn motivatie en discipline weer gek omhoog zouden gaan. En dat is nu gebeurd. Alles begint nu weer natuurlijker te worden qua trainen en sparren, waar het eerst effe aanpoten was.”

Die belt van Semeleer blijft het doel?

„Het enige waar ik nu aan denk, is om deze man (Semeleer, red.) gewoon te klaren. Máár: daarvoor moet ik eerst effe een paar andere wedstrijden winnen. Want hij heeft me net gepakt. Dus ik verheug me op deze pot (tegen Akipa, red.). Dat is mijn eerste doel. Dan gaan de mensen weer een andere Groenhart zien. Dat weet ik zeker.”

Tijdens Glory 87 is er opnieuw een viermanstoernooi, waarbij de winnaar zich kwalificeert voor de Glory Grand Prix in december, een toernooi met de acht beste zwaargewichten van dit jaar. De Nederlandse reus Martin Terpstra (2.07 meter), rising star Mohamed Amine, Rajab Rajabzadeh (uit Azerbeidjan, die onlangs Luis Tavares een KO bezorgde tijdens Glory 86) en de Est Uku Jurjendal strijden om dat ticket. De Hagenaar Jan Kaffa, die indruk maakte tijdens Glory 85 in april in de vedergewichtsklasse, neemt het op tegen Mohamed El Hammouti op de fight card.