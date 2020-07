Monument voor verongelukte renner Niels de Vriendt

Het dramatisch overlijden van de jonge Belg in de beginfase van de koers in de Belgische plaats heeft er enorm ingehakt in de wielerwereld. Zondag ging de GP Vermarc in Rotselaar door, als eerbetoon aan de overleden renner van VDM-Trawobo.

Om De Vriendt nooit te vergeten, wordt er dus een monument geplaatst Wortegem-Petegem. “Wat een feest moest worden, is geëindigd in een drama,” aldus Vander Meeren bij Radio 2. “Op de plaats van z’n overlijden liggen nu al bloemen en daarom ga ik voorstellen aan mijn collega’s van het schepencollege om er een gedenkplaat te zetten of toch een plaats te creëren waar de familie en vrienden van Niels kunnen naar terugkeren om even te stil te staan bij z’n jammerlijk overlijden.”