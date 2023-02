Edson Alvarez rouwt na afketsen transfer naar Chelsea één dag

„Ik heb één dag gerouwd en daarna laten zien dat ik een sterk persoon ben. Natuurlijk bleef de teleurstelling wel even, maar ik geloof erin dat alles met een reden gebeurt. Misschien was het nog niet het juiste moment. Mijn tijd komt, honderd procent. Dat ligt in Gods en mijn eigen handen. En ik werk er hard aan om dan klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging”, aldus Alvarez.

Het streven is komende zomer alsnog een mooie stap te maken. „Ik ben naar Ajax gekomen om te leren, te genieten en het volgende niveau te bereiken. Natuurlijk ligt mijn focus op dit moment voor honderd procent op Ajax. Maar als er komende zomer iets moois voorbij komt, dat goed is voor Ajax en voor mij, dan wil ik die kans grijpen. Hopelijk met nog drie extra titels – het kampioenschap, de beker en de Europa League – in mijn zak. Het zou mijn derde landstitel en tweede beker zijn.”

