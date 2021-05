Dylan Groenewegen vierde in eerste massasprint na horrorcrash

Tim Merlier won de rit. De Belg van Alpecin-Fenix was in finishplaats Novara net even sneller dan Giacomo Nizzolo van Qhubeka ASSOS. Elia Viviani van Cofidis finishte als derde, vlak voor Groenewegen.

Dylan Groenewegen

Vele ogen waren zondag gericht op Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma reed zaterdag tijdens de tijdrit zijn eerste wedstrijdkilometers sinds het vreselijke ongeval met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, ruim negen maanden geleden. Zondag keerde hij na een schorsing van driekwart jaar terug in het peloton.

Hoewel het sowieso de vraag was hoe Groenewegen het mentaal en fyiek zou vergaan na de zeer heftige crash en zijn lange afwezigheid, gooide Jakobsen eerder deze week nog wat extra olie op het vuur door hard uit te halen. „Dylan heeft geen persoonlijk excuus aangeboden en hij heeft niet de wil getoond om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties”, zo klonk het.

Wouter Weylandt

De zege van Merlier komt op een bijzondere dag voor België. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Wouter Weylandt overleed na een valpartij in de Giro. De teamgenoot van Mathieu van der Poel, die niet rijdt in Italië, eerde Weylandt door na de finish een ’W’ te vormen met zijn handen.

Het is vandaag tien jaar geleden dat Wouter Weylandt overleed tijdens een etappe van de Giro. Zijn rugnummer 108 wordt nooit meer gedragen in de Ronde van Italië. Ⓒ Giro d’Italia

Onmogelijke missie

De tweede etappe was 179 kilometer lang. Voor de renners was een vrijwel vlak parcours neergelegd. Alle seinen stonden op groen voor een massasprint. Desalniettemin kozen Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) en Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) vrijwel direct na het startschot de aanval.

Het profiel van de tweede etappe van de Giro. Ⓒ Giro

Direct was duidelijk dat de drie Italianen voor een onmogelijke missie stonden. Ruim voor de meet werd het drietal bijgehaald door het peloton, waarna Merlier naar de ritzege snelde.

Filippo Ganna is na zijn zege in de tijdrit van zatredag de rozetruidrager. Ⓒ Giro d’Italia

Maandag

De etappe van maandag leidt het peloton van Biella naar Canale. De rit is 180 kilometer lang. Onderweg moeten drie gecategoriseerd cols en een totaal van 2100 hoogtemeters worden afgelegd. Sprinters met inhoud loeren in Canale op hun kans. Filippo Gana van Ineos Grenadiers, de winnaar van de tijdrit van de eerste etappe, mag andermaal in de roze leiderstrui starten.