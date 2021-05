Waar is dat feestje? Alles is anders tijdens Grand Prix van Monaco

Max Verstappen in actie op het circuit van Monaco. Ⓒ HH/ANP

MONTECARLO - Back in Town, staat er op de vele posters ter aankondiging van de Grand Prix van Monaco. De Formule 1 rijdt voor het eerst in tijden van corona weer op een stratencircuit. Het kroonjuweel van de koningsklasse is terug op de kalender. Toch voelt verder alles anders.