Sport Kort: Otmar Szafnauer nieuwe teambaas Formule 1-renstal Alpine

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Otmar Szafnauer nieuwe teambaas Formule 1-renstal Alpine

17.40 uur: Otmar Szafnauer is vanaf komend seizoen de nieuwe teambaas van het Formule 1-team van Alpine. Die functie vervulde de in Roemenië geboren Szafnauer tot vorig jaar bij Aston Martin.

Szafnauer kondigde begin dit jaar aan dat hij was vertrokken bij Aston Martin. Zijn overgang naar Alpine hing echter al maanden in de lucht. Bij het Franse team – voorheen Renault – is een flinke wisseling van de wacht gaande.

Uitvoerend directeur Marcin Budkowski vertrok en wordt vervangen door de van de FIA overkomende Bruno Famin, die de laatste jaren vooral verantwoordelijk was voor het corona-protocol binnen de Formule 1. Ook extern directeur Alain Prost besloot weg te gaan. De viervoudig wereldkampioen uitte forse kritiek op Laurent Rossi, CEO van Alpine.

Davide Brivio, afkomstig uit de MotoGP en sinds vorig jaar werkzaam voor Alpine, krijgt een andere functie. Hij was eerder nog race-directeur en krijgt nu de leiding over een project dat te maken heeft met talentenontwikkeling.

Madelein Meppelink (links) en Sanne Keizer stoppen. Ⓒ ANP/HH

Sanne Keizer en Madelein Meppelink beëindigen loopbaan

17.36 uur: Sanne Keizer en Madelein Meppelink stoppen met professioneel beachvolleybal. Dat heeft volleybalbond Nevobo laten weten over het duo dat afgelopen zomer nog deelnam aan de Olympische Spelen van Tokio. Keizer en Meppelink werden ieder twee keer Europees kampioen en wonnen daarnaast nog veel andere internationale wedstrijden.

„Ik ben enorm trots op mijn topsportcarrière, die twintig jaar heeft geduurd”, zegt Keizer. „Het is mooi geweest, en nu is het tijd om nog meer aandacht aan mijn gezin te schenken en om nieuwe doelen te stellen. Het EK-goud in 2018 was voor mij het mooiste moment. Mijn kinderen waren bij de finale en dat was een droom. Ik kon aan ze laten zien wat het kan opleveren als je je hart volgt.”

Meppelink zegt: „Ik heb besloten dat het echt klaar is, en ik denk dat ik terug mag kijken op heel veel moois. Ik ben na de Olympische Spelen van 2008 begonnen met voltijd trainen bij Beachvolleybal Team Nederland en ik heb sindsdien vele hoogtepunten beleefd. Nu is het tijd om mij te richten op alle moois buiten de topsport. Ik ga mijn master management aan de Erasmus Universiteit afmaken, en zal mij daarnaast blijven inzetten voor de sport.”

NEC: ’Dak van stadion voldoet aan alle veiligheidseisen’

17.18 uur: Het dak van het stadion De Goffert van NEC voldoet aan alle veiligheidseisen, zo meldt de club uit Nijmegen. Het duel tussen NEC en RKC Waalwijk kan komend weekend gewoon doorgaan.

„De afgelopen dag verscheen er een bericht in een regionaal medium waarin de veiligheid van het dak van het stadion ter discussie werd gesteld. Echter, het door een onafhankelijke deskundige opgestelde inspectierapport en herberekeningen van de dakconstructie verzekeren dat het stadion veilig in gebruik kan worden genomen”, meldt NEC in een verklaring.

„NEC handelt integer en heeft proactief geacteerd op mogelijke veiligheidsrisico’s. We denken altijd in het belang en de veiligheid van mensen in ons stadion. Het Goffertstadion is pas heropend nadat er voor de volle honderd procent veiligheid werd geboden na de instorting, ook in dat proces heeft de veiligheid te allen tijde vooropgestaan.”

Het uitvak van De Goffert moet zaterdag leeg blijven wegens reparatiewerkzaamheden. Een deel van het vak stortte vorig jaar in na het duel met Vitesse.

Pol Llonch ligt geblesseerd op de grond. Ⓒ ProShots

Willem II enkele weken zonder aanvoerder Pol Llonch

15.57 uur: Willem II moet het enkele weken stellen zonder captain Pol Llonch. De 29-jarige middenvelder uit Spanje viel zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta (1-0-nederlaag) geblesseerd uit.

Willem II neemt het komend weekend thuis op tegen koploper Ajax. Een week later wacht de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

„Het is een gemis dat Pol het team de komende wedstrijden niet op het veld kan aansturen. Het kan twee, maar ook vier weken duren. Dat is afhankelijk van zijn herstel”, aldus trainer Fred Grim.

Willem II is de nummer 15 van de Eredivisie.

Groepsfase Daviscup Finals naar september gehaald

15.38 uur: De groepsfase van de Daviscup Finals wordt dit jaar al in september gespeeld. Aanvankelijk zouden de groepswedstrijden in november gespeeld worden, maar op aandringen van de spelers is besloten die eerder af te werken.

De zestien deelnemende landen worden verdeeld over vier groepen. Alle groepen worden in een andere stad gespeeld, van 14 tot en met 18 september. De finale van de US Open is op zondag 11 september.

De knockout-fase van het landentoernooi wordt wel eind november gespeeld, van 23 tot en met 27 november. De kwartfinales, halve finales en de eindstrijd worden op dezelfde locatie gehouden. De locaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Vorig jaar ging de titel in de Daviscup naar Rusland. De finale werd begin december gespeeld, terwijl het nieuwe seizoen begin januari alweer aanving. Dat leidde tot kritiek onder spelers.

Nederland maakt ook kans op deelname aan de Daviscup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis treft volgende maand Canada in Den Haag en de inzet is dan een startbewijs.

Hockeysters in groepsfase WK tegen Duitsland, Ierland en Chili

12.33 uur: De Nederlandse hockeysters nemen het komende zomer op het WK in de groep op tegen Duitsland, Ierland en Chili. De mondiale eindronde vindt deels in Nederland plaats, in het Wagener-stadion van Amsterdam. Nederland organiseert het toernooi van 1 tot en met 17 juli samen met Spanje, met Terrassa als speelstad. De halve finales en finale van het toernooi zijn in Terrassa.

Oranje voert groep A aan, Spanje zit in poule C. De hockeysters voeren als regerend wereld-, Europees en olympisch kampioen de mondiale ranglijst aan. Duitsland neemt daarop de vierde plek in, Ierland is de nummer 8 van de wereld. Chili, achttiende op de ranglijst, debuteert op een WK.

Vier jaar geleden prolongeerden de Nederlandse hockeysters in Londen hun wereldtitel. Ze overklasten toen het verrassende Ierland in de finale: 6-0. Onder leiding van bondscoach Alyson Annan pakte Oranje afgelopen jaar in Tokio ook olympisch goud. De Australische moest onlangs vertrekken, omdat ze met de hockeybond KNHB geen overeenstemming kon bereiken over de manier om tot een betere samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen.

De KNHB maakte deze week bekend dat interim-bondscoach Jamilon Mülders tot en met het WK aanblijft. De Duitser stopt daarna.

ADO kamt met een corona-uitbraak. Ⓒ ProShots

ADO Den Haag vraagt om uitstel wedstrijd vanwege corona-uitbraak

12.02 uur: ADO Den Haag heeft voetbalbond KNVB gevraagd om uitstel van de competitiewedstrijd bij FC Eindhoven die voor vrijdagavond staat gepland. De club uit Den Haag heeft te maken met een uitbraak van coronabesmettingen binnen de selectie.

De KNVB heeft het verzoek in beraad, zegt een woordvoerder van de bond. Naar verwachting krijgt ADO in de loop van donderdag uitsluitsel.

„Ondanks dat de club er alles aan doet om besmettingen tegen te gaan en de coronarichtlijnen zijn opgevolgd, zijn er na een testronde binnen de selectie coronabesmettingen opgedoken. De gehele staf en selectie hebben uit voorzorg per direct het trainingscomplex verlaten en afgesloten”, meldt de nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie. Om hoeveel gevallen het gaat, meldt ADO niet.

Volgens de regels van de bond gaat een wedstrijd in principe door als een club minstens dertien spelers, waarvan één keeper, op de been kan brengen. Om dat te bepalen, dient een club 25 tests af te nemen van spelers die op reguliere basis meetrainen met de selectie. De resultaten moet de club laten zien aan de KNVB. Op basis van deze 25 testen beoordeelt de bondsarts van de KNVB de situatie.

Gaviria test weer positief en mist Ronde van VAE

10.50 uur: De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria is voor de derde keer besmet geraakt met het coronavirus. De sprinter van Team Emirates mist daardoor de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die zondag begint. Gaviria (27) won onlangs twee etappes in de Ronde van Oman.

„Helaas kan Fernando vanwege een positieve coronatest niet meedoen”, aldus Team Emirates, dat de Duitser Pascal Ackermann aanwees als vervanger van Gaviria. Twee jaar geleden testte Gaviria positief tijdens de Ronde van de VAE, die toen als gevolg van de pandemie zelfs werd afgebroken. In de Giro d’Italia van 2020, die vanwege het coronavirus pas in het najaar werd gereden, raakte Gaviria weer besmet.

Popovich nog twee zeges verwijderd van NBA-record

09.44 uur: Gregg Popovich is gestegen naar de tweede plaats op de lijst van coaches met de meeste overwinningen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Dankzij een zege van 114-106 bij Oklahoma City Thunder boekte hij zijn 1333e overwinning in zijn 26e seizoen als hoofdcoach van San Antonio Spurs.

De koppositie pakken, lijkt een kwestie van tijd voor de 73-jarige Popovich. Alleen Don Nelson, tussen 1988 en 2010 coach van Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks en Golden State Warriors staat met 1335 zeges nog net boven Popovich.

Ondanks de overwinning lijken de play-offs ver weg voor de Spurs. Met 23 zeges en 36 nederlagen staat de club op de twaalfde plaats in de Western Conference. De beste acht teams in de twee divisies plaatsen zich na 82 wedstrijden voor de play-offs.

Detroit Pistons maakte een einde aan een zegereeks van negen wedstrijden van Boston Celtics, dat met nog 2 minuten op de klok een voorsprong van 5 punten verspeelde. Ondanks de nederlaag hebben de Celtics een goede kans om de play-offs te halen. Boston heeft vier overwinningen minder dan koploper Chicago, dat met 38 zeges de Eastern Conference aanvoert.

Brooklyn Nets deed ondanks het gemis van de geblesseerde superster Kevin Durant goede zaken in de rangschikking dankzij een 111-106-zege bij stadgenoot New York Knicks. De ploeg staat nu achtste in het oosten, met 31 zeges en 27 nederlagen.