VIDEO Sifan Hassan ziet goud op WK aan zich voorbijgaan door val op laatste meters

Gudaf Tsegay ging er uiteindelijk met goud vandoor. Ze sprintte samen met Hassan naar de eindstreep. Waar de Nederlandse struikelde, bleef Tsegay op de been.

Hassan wachtte haar kans rustig af. Ze bleef een poosje achteraan lopen om haar krachten te sparen. Ondertussen keek de concurrentie regelmatig achterom of Hassan haar kans zou pakken.

Op weg naar het einde liep Hassan nog steeds achteraan, en leek het er niet op dat ze een serieuze aanval in het hoofd had. Daar zou ze pas met twee rondes op de klok mee op de proppen komen.

Als een raket schoot ze ervandoor met nog een ronde te gaan. Ze liep tot haar val vooraan.

„Ik had het gevoel dat ik werd geduwd”, zei Hassan bij de NOS in haar eerste reactie. „Maar misschien ben ik gek geworden.”

Hassan sprintte met de Ethiopische Gudaf Tsegay vlak achter zich op de finishlijn af. „Hebben jullie de videobeelden gezien? Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik werd op het laatste stuk een beetje uit balans gebracht. Als ze heeft geduwd, gaan we protest aantekenen. Als ze niets heeft gedaan, komt er ook geen protest.”

Op de beelden was te zien dat Hassan met haar zwaaiende elleboog wel een paar keer het bovenlichaam van Tsegay raakte, maar van een duw van de Ethiopische leek geen sprake. „Ik ben niet boos, wel verdrietig. Maar ik kan hier niets aan doen, dit is ook sport. Het is ook weer niet het einde van de wereld. Dit zijn niet de Olympische Spelen. Ik heb hier nog een paar races te gaan. En bovendien heb ik drie maanden geleden een marathon gewonnen”, aldus Hassan, doelend op haar sensationele marathondebuut in Londen. „Ik ben van de drama.”