Onstuitbare Mbappé schiet PSG op drempel van kampioenschap

PSG staat na de zege op 84 punten. RC Lens dat eerder zondag met 3-1 won van FC Lorient, heeft 78 punten en een minder goed doelsaldo dan de Parijzenaars. Theoretisch kan de ploeg uit het noordwesten van Frankrijk echter nog kampioen worden.

Mbappé opende in de 6e minuut de score op aangeven van Fabián Ruiz. Twee minuten later was het opnieuw raak door de spits. Na afleggen van Lionel Messi schoot Mbappé fraai de 2-0 binnen. Lassine Sinayoko bracht met de treffer voor Auxerre aan het begin van de tweede helft de spanning terug, maar een tweede treffer van de thuisploeg bleef uit. Een derde treffer van Mbappé in de extra tijd werd afgekeurd wegens buitenspel.