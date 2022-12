Amrabat emotioneel na huzarenstukje van Marokko op WK: ’Zó trots op iedereen’

„Dat spreekt voor zich na zo’n wedstrijd. Normaal ben ik niet zo emotioneel, maar ik ben zo trots op iedereen”, sprak de in Huizen geboren middenvelder, die een Eredivisie-verleden heeft bij FC Utrecht en Feyenoord, voor de camera van de NOS.

Marokko en Spanje sloten het duel in Doha na verlengingen af met een 0-0-stand. In de strafschoppenserie ging het favoriete Spanje kansloos ten onder. „Het is vooral de manier waarop we winnen. Het was zwaar. Spanje had misschien wel 80 procent balbezit en wij verdedigden vooral. Iedereen gaf alles, dat is ook mooi aan voetbal”, vertelde Amrabat, wiens meespelen vanwege een rugblessure lang een vraagteken was.

Sofyan Amrabat springt een gat in de liucht na de waanzinnige zege. Ⓒ ANP/HH

„Gisteren heb ik er tot laat aan gewerkt met de fysio. Ik heb met een spuit gespeeld. Ik kon de jongens niet in de steek laten.”

Reactie Ziyech

Ook Hakim Ziyech meldde zich even voor de camera. De oud-Ajacied, geboren in Dronten, zei „trots en blij” te zijn. „Dit hadden velen niet verwacht. We hebben er hard voor gewerkt. Je moet erin geloven, de bal is rond. Vandaag winnen we na penalty’s. Het kan ook anders. We kregen kort voor tijd nog een behoorlijke kans. We zijn nog niet klaar. We gaan altijd van onze eigen kwaliteiten uit.”