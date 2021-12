’Golden Woman’ Lieke Martens trots op erkenning in Turijn

Lieke Martens heeft in Turijn uit handen van Edwin van der Sar de prijs ontvangen die hoort bij haar uitverkiezing als ’Golden Woman’. De linksbuiten van FC Barcelona en Oranje werd vorige maand door de Italiaanse krant Tuttosport uitgeroepen tot beste voetbalster van Europa.

„Het is heel belangrijk dat vrouwen ook worden erkend met zulke prijzen, ik ben erg trots”, zei Martens. „Ik draag deze trofee op aan mijn collega’s.”

Martens (28) beleefde met Barcelona een bijzonder succesvol seizoen. De Spaanse ploeg won in eigen land de ’dubbel’ en was ook de beste in de Champions League. Martens behoorde tot de uitblinkers in de met 4-0 gewonnen finale tegen Chelsea. De juryleden van de Tuttosport-verkiezing, onder wie Ajax-directeur Van der Sar, gaven Martens als beste voetbalster van Europa de voorkeur boven haar Spaanse teamgenote Jennifer Hermoso.

De Gouden Bal van France Football ging onlangs naar een andere voetbalster van Barcelona, Alexia Putellas. Martens eindigde in die verkiezing als vijfde.

Liekens was samen met clubgenoot Pedri naar Turijn gevlogen voor het voetbalgala van Tuttosport. Pedri (19) mocht daar de prijs voor de ’Golden Boy’ (grootste talent in Europa) ophalen. De middenvelder van Barcelona trad daarmee in de voetsporen van onder anderen Rafael van der Vaart, Lionel Messi, Mario Götze, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt en Erling Haaland.

„In het verleden hebben heel wat legendes deze prijs gewonnen”, zei Pedri. „Het is geweldig om dezelfde prijs te krijgen als Lionel Messi, die voor mij de beste voetballer ter wereld blijft. Een ongelooflijke eer.” Pedri speelde afgelopen seizoen samen met de Argentijn, die in de zomer echter overstapte naar Paris Saint-Germain. „Ik zit bij de beste club ter wereld, bij Barça wil ik zijn. Het is een droom om voor deze club te spelen.”