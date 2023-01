Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Schreuder: ’Mij is toegezegd dat er maximaal vier spelers zouden worden verkocht’

Door Valentijn Driessen en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder kan een goed resultaat tegen Feyenoord zeer gebruiken om met Ajax uit een dal te klimmen. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Aan de vooravond van zijn eerste Klassieker als trainer van Ajax is Alfred Schreuder (50) een geplaagd man. Een dikke nederlaag van de gedoodverfde kampioen bij koploper Feyenoord kan zijn lot bezegelen. Na vijf duels zonder overwinning denkt Schreuder juist met een zege in De Kuip voor de ommekeer in de titelstrijd te kunnen zorgen.