Ronaldo fit genoeg om met Portugal te spelen

Afgelopen zondag haalde Juve-trainer Maurizio Sarri de aanvaller al na 55 minuten van het veld in het duel met AC Milan. Zo vroeg werd Ronaldo bij de club niet eerder gewisseld. Volgens Sarri heeft de speler fysieke problemen, onder andere met een knie. Ronaldo was niet gediend van de wissel.

„Hij is fit en hij speelt”, aldus Santos. „Anders had ik hem niet opgeroepen. Over Ronaldo is altijd het nodige te doen, ook als er eigenlijk niets aan de hand is. Hij is de beste speler van de wereld, dan wordt er veel over je gepraat.”

Bekijk ook: De Ligt weet niets van voortijdig vertrek Ronaldo

Bekijk ook: Voetballegende Altafini haalt uit naar Ronaldo