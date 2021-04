Bizarre dag voor rallykampioen Sebastien Ogier na ongeluk vlak voor race

Het ongeluk vindt plaats op zondagmorgen, op de snelweg van Zagreb naar Bliznec, als Ogier plotseling besluit te parkeren zonder te merken dat er iemand hem rechts probeert in te halen. Het komt tot een harde klap tussen de twee auto’s, gelukkig zonder gevolgen voor de inzittenden.

Ogier, die amper tijd over heeft om op tijd aan de start van de openingsetappe te verschijnen, voert met wat tape een noodreparatie aan zijn Toyota uit. Ondertussen is ook de Kroatische politie ter plaatse, die de Fransman om uitleg vraagt. Op beelden die op sociale media verschijnen lijkt Ogier daar weinig oren naar te hebben. Hij negeert de agent die zich bijna op de motorkap van zijn Toyota gooit, en rijdt weg.

Uiteindelijk verschijnt hij op tijd aan de start. In de eerste twee races verliest Ogier eerst zijn leidersplaats, om deze in de slotrit weer te heroveren. Het is zijn tweede zege van het seizoen, waardoor de wereldkampioen van 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2020 opnieuw leider in de WK-tussenstand wordt.

’Ik vlucht niet na een ongeval’

Na afloop stelde Ogier de plaats van het ongeval niet zomaar te hebben verlaten. „Eerst en vooral: ik ben niet iemand die vlucht na een ongeval. Eerst heb ik gecontroleerd of niemand gewond was geraakt. Dat was gelukkig het geval. Dan heb ik aan de politie mijn rijbewijs en alle documenten overhandigd, maar het probleem was dat de agenten geen Engels spraken. Vandaar de verwarring. Op een gegeven moment zei één van hen: „Rij maar”, en misschien was zijn collega daar niet zo van overtuigd. Dat moeten we nog een keer met de autoriteiten doornemen, maar ik ben er zeker van dat we alles kunnen uitpraten.”

Ogier kan desondanks rekenen op een flinke straf van de WRC. Vanwege het ongeluk ontving hij een voorwaardelijke schorsing van een wedstrijd en een boete van 5.000 euro. Daar kreeg hij nog een boete van 2.000 euro bovenop, omdat hij ook een rood verkeerslicht negeerde. Zijn team Toyota kreeg een vermaning voor een inbreuk op het sportief reglement.