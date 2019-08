Huilende Evenepoel rijdt concurrentie op een hoopje in EK-tijdrit

De jonge Belg blijft indruk maken. De 19-jarige Belg won zaterdag de wielerklassieker Clásica San Sebastián, zijn eerste eendaagse wedstrijd in de WorldTour. In Alkmaar veroverde hij donderdag bij de EK wielrennen de titel op de individuele tijdrit. Evenepoel had voor de ruim 24 kilometer 55 minuten en 13 seconden nodig. Niemand kwam in de buurt van het supertalent, dat vorig jaar nog bij de junioren reed.

De Deen Kasper Asgreen pakte zilver, het brons was voor de Italiaan Edoardo Afini. Evenepoel is de opvolger van zijn landgenoot Victor Campenaerts, die ontbrak in Alkmaar.

De jonge Belg was na afloop vol emoties, vooral ook vanwege de dood van zijn landgenoot Bjorg Lambrecht, afgelopen maandag.

„Het is ongelooflijk”, zuchtte Evenepoel. „Vorige week de Clasica San Sebastian en nu dit. Ik kan het niet geloven. Ik zei vanochtend tegen het Belgische team dat ik de sterren ging pakken voor enkele sterren aan de hemel en dat heb ik gedaan. Dit is geen zege voor mij, maar voor Bjorg (Lambrecht, red.) en Stef (Loos, red.), mijn ex-ploegmaat. Mijn toekomst? Dat weet ik nu nog niet, ik ga hiervan genieten. Dit is voor de jongens in de hemel.”

