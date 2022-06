Rafael Nadal wint voor de 14e keer Roland Garros en schrijft historie met 22e grandslam-titel

Nadal is met zijn 36 jaar nu de oudste winnaar van Roland Garros ooit. De bespiegelingen vooraf waren weinig hoopgevend voor Ruud. Met maar drie nederlagen ooit op het gemalen baksteen in Parijs (Robin Söderling 2009 en Novak Djokovic 2015 en 2021) en een winning streak van 13-0 in finales van Roland Garros, moest de Noor wel iets heel bijzonders uit de hoge hoed toveren zondagmiddag. Een 14e (!) titel stond in Parijs op het spel voor Nadal. Bizarre cijfers, in ogenschouw nemend dat Pete Sampras in totaliteit 14 grandslams heeft gepakt. En de Amerikaan wordt gezien als een van de beste tennissers ooit. Althans, totdat de Big Three ten tonele verscheen.

De Spanjaard speelde zijn dertigste grandslamfinale, Djokovic en Federer speelden er beiden één meer. Djokovic won de Australian Open negen keer, Federer was acht keer de beste op Wimbledon.

Djokovic was vorig jaar op Wimbledon voor het laatst de beste op een grand slam, de laatste grandslamtitel van Federer dateert van 2018. Ruim vier jaar geleden versloeg hij in de finale van de Australian Open Marin Cilic uit Kroatië. Achter het drietal staat Sampras op 14 grandslamtitels, gevolgd door Roy Emerson met 12 en Rod Laver en Björn Borg met 11.

Topspinballen

De recordhouder grandslam-titels begon de wedstrijd dan ook uitstekend en brak Ruud direct in de eerste set. Een zeer matige servicegame bezorgde Ruud een break terug, maar die hield vervolgens zijn eigen service weer niet: 3-1. De Noor had moeite om de hoge topspinballen van zijn opponent te bespelen, zoals zovelen daar op Roland Garros tegen de Spanjaard last van hebben. De setwinst kwam dan ook niet meer in gevaar: 6-3 in 28 minuten.

Rafael Nadal legt aan voor een van zijn topspinballen. Ⓒ ANP/HH

Te weinig wapens

In het tweede bedrijf kreeg Nadal direct weer drie breakpunten op de service van Ruud, maar wist ze niet te benutten. Ineens kwam de Noor beter in zijn spel en wist hij de Spanjaard op love te breken: 3-1. Een moment voor ’Rafa’ om een tandje bij te schakelen, want op mentaliteit is er sowieso vrijwel niemand die hem klopt. De break de game erna was natuurlijk direct een feit. Hij denderde door naar een volgende break en dus lonkte ook de winst in de tweede set. Ruud had simpelweg te weinig wapens in huis om het zijn tegenstander écht lastig te maken. Met nóg en break en dus vijf games op rij werd het wederom 6-3.

Casper Ruud baalt. Ⓒ ANP/HH

In set 3 was er vrij rap weer een breakkans voor Nadal, die simpelweg de betere speler was en is op gravel: 2-0. Vanaf het moment eigenlijk dat hij 3-1 voor stond in de tweede set, won Ruud geen game meer. In de derde set ging het ineens hard en was het zo 5-0 voor Nadal. Ruud mocht nog wel serveren, maar tegen beter weten in. Het werd 6-0 en game, set and match. Een 14e Roland Garros-titel en de 22e grandslam-titel voor de Spanjaard!

Hier de beelden van het matchpoint:

Bron: discovery+

Chronische voetblessure

Dat Nadal in de finale stond, mocht ook al een klein mirakel heten. De Spanjaard kreeg voorafgaand het toernooi weer last van zijn chronische voetblessure die hem vorig jaar dwong om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. Het leidde tot speculaties over mogelijke afwezigheid van Nadal op Roland Garros.

Maar hij was er toch, in welke vorm hij zou verkeren was wel de vraag. ’Rafa’ versloeg - in de ’zware’ helft van de loting - onderweg Botic van de Zandschulp eenvoudig in de derde ronde, toen hij op Felix Auger-Aliassime stuitte. Pas in de vijfde set wist hij de taaie Canadees van zich af te schudden. De superclash met Djokovic (de vroege finale ook wel genoemd vooraf) stond vervolgens op de rol. In een prachtige gevecht - die tot 01.15 uur in de nacht duurde - wist hij de Serviër te verschalken. Waar haalde Nadal het toch allemaal weer vandaan?

Laatste keer ooit op gravel Roland Garros?

Alexander Zverev wachtte in de halve finales vervolgens. De Duitser wist de Mallorcaan tot het uiterste te drijven en na drie uur spelen was het einde van de tweede set nog niet eens bereikt, totdat het noodlot toesloeg voor Zverev: hij ging door zijn enkel en moest de strijd staken.

Natuurlijk was Nadal blij dat hij naar de finale ging, maar hij voelde ook erg mee met Zverev. Voorafgaand aan de finale kreeg de 36-jarige Nadal de vraag of hij liever een nieuwe eindzege of een nieuwe voet zou willen? Een nieuwe voet was zijn antwoord. Dat laatste gaat moeilijk worden, maar dat eerste zorgde hij zelf voor op 5 juni 2022. Of hij ooit nog op het gravel van Parijs zal spelen, valt te bezien.