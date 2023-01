Sterren PSG verspelen in extremis punten tegen Reims

Paris Saint-Germain had twee van de laatste drie competitieduels verloren en had het ook tegen Stade Reims lastig. De bezoekers, die speelden met de Nederlander Azor Matusiwa in de basis, hadden in de eerste helft een aantal kansen om de score te openen.

Het doelpunt viel vijf minuten na rust aan de andere kant. Neymar kreeg de bal met een gelukje voor de voeten, waarna hij de keeper in de luren legde, 1-0. Paris Saint-Germain moest even later met tien man verder, nadat de net ingevallen Verratti rood had gezien voor een harde tackle.

Voormalig sc Heerenveen-spelers Mitchell van Bergen en Arber Zeneli vielen in de slotfase in bij Stade Reims, maar het was een andere invaller die scoorde. Folarin Balogun besloot een rush met een doeltreffend schot.