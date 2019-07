Video - Fraaie eerste goal Luuk de Jong voor Sevilla

De spits, overgekomen van PSV, deed dat in de oefenwedstrijd tegen FC Dallas op bijzonder fraaie wijze. De Jong wipte de bal in het strafschopgebied met rechts over zijn tegenstander heen en volleerde vervolgens met links hard raak.

De 28-jarige aanvaller opende zo de score. Sevilla won de oefenwedstrijd op Amerikaanse bodem met 3-1. Trainer Julen Lopetegui wisselde in de rust zijn volledige elftal. Joan Jordán, ook nieuw bij de club uit Andalusië, nam uit een vrije trap de tweede treffer voor zijn rekening. Nolito tekende voor de 3-1.

