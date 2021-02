’Luuk de Jong toont weer beste versie van zichzelf’

Premium Sport

Succesvol en emotioneel tweeluik basketballer Charlon Kloof

Het is bijzonder knap dat het Nederlands basketbalteam zich heeft gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap en voor routinier Charlon Kloof is het allemaal extra speciaal. Exact een jaar geleden raakte de 30-jarige guard in een wedstrijd tegen Kroatië ernstig geblesseerd aan zijn linkerdijbeen....