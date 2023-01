’Conceiçao nu pas klaar voor de basis’

„Je brengt zo iemand als basisspeler als hij klaar is voor minimaal een uur. Hij is sterker, fitter en heeft meer inhoud dan twee maanden geleden. Breng je zo’n jongen te snel, dan had hij wellicht een terugslag gehad en die verwacht ik nu niet. Het is mooi om te zien dat hij het elftal met zijn acties, het passeren van tegenstanders, z’n diepgang en versnelling energie geeft.”

Zo’n speler miste Ajax na het vertrek van Antony?

„De aanvallers hebben veel kritiek gehad. Met wie we ook speelden: Brobbey, Tadic, Berghuis, Kudus of Bergwijn. Maar de aanval was niet ons probleem. We maakten meer goals dan Ajax in voorgaande jaren. Probleem was dat de organisatie niet goed stond en dat had niets met Conceiçao of Tadic op rechts te maken.”