AZ doet eerste bod op PEC Zwolle-speler Mees de Wit

De Wit (23), voor wie volop interesse bestaat uit binnen- en buitenland, is dit seizoen een positieve uitschieter bij PEC Zwolle, dat laatste staat in de Eredivisie. De ex-Ajacied heeft indruk gemaakt als aanvallend sterke wingback, maar kan ook op andere posities op het middenveld en in de aanval uit de voeten. De Wit ligt nog tot medio 2023 vast bij PEC Zwolle, dat hem afgelopen zomer contracteerde na terugkeer van de Amsterdammer uit Portugal, waar hij drie seizoenen actief was voor Sporting Portugal B.

Het contracteren van De Wit, die bij AZ herenigd kan worden met naamgenoot en voormalig Ajax-ploeggenoot Dani de Wit, past helemaal in de transferpolitiek van de Alkmaarders. AZ oriënteert zich behalve op de Scandinavische markt nadrukkelijk op de binnenlandse markt en dan met name op jonge spelers met groeipotentie. Zo werden de afgelopen jaren al spelers als Dani de Wit, Sam Beukema, Zakaria Aboukhlal en Vangelis Pavlidis naar Alkmaar gehaald.