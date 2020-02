Ten Hag is voor niemand bang: ’Maar Getafe heeft wel een aparte speelstijl’

De accommodatie van Getafe is zelfs aan de kleine kant voor de Europa League, het tweede toernooi van de UEFA dat is aanbeland bij de zestiende finales. Toch haalt de thuisploeg met een budget van slechts 80 miljoen euro steeds vaker een niveau dat in de koningsklasse van het internationale voetbal niet zou misstaan.

Bekijk ook: Johan Cruijff inspireerde succesvolle trainer van Getafe

Tweede niveau

Want Getafe, drie jaar geleden nog actief op het tweede niveau in Spanje, blijft zichzelf maar verbeteren met trainer José Bordalás op de bank. De nummer vijf van het vorige seizoen staat nu derde. Achter Real Madrid en FC Barcelona maar vier posities hoger dan Valencia, de club die Ajax voor de winterstop uitschakelde in de Champions League.

Trainer Bordalás van Getafe. Ⓒ AFP

Gewend

Trainer Bordalás van Getafe heeft een fitte selectie en kijkt uit naar het tweeluik met Ajax. „Wij zijn in Spanje gewend aan duels met sterke en grote ploegen”, zegt de coach die zich naar eigen zeggen heeft laten inspireren door Johan Cruijff.

Zijn collega Erik ten Hag mist nog steeds veel spelers. Keeper André Onana is geschorst en wordt vervangen door Bruno Varela, die vorige week drie keer blunderde in het doel van Jong Ajax. Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn nog geblesseerd.

"Daar is ook in Nederland veel over gesproken"

Onder druk

Grote vraag is of het gehavende Ajax zich kan wapenen tegen de fysiek sterke thuisploeg, die veruit de meeste overtredingen van alle clubs in La Liga maakt. „Wij zijn voor niemand bang”, stelde coach Ten Hag.

„Maar ze hebben wel een aparte speelstijl. Ze zullen onze verdedigers waarschijnlijk heel snel onder druk zetten. Wij moeten daar slim mee omgaan. Soms moeten we ons zelf onder die druk uitspelen. Soms moeten we een keer voor een lange bal kiezen.”

Ergeren

Bordalás, de trainer van Getafe, ergert zich een beetje aan de verhalen over het harde spel van zijn ploeg. „Daar is ook in Nederland veel over gesproken”, wist hij. „Maar wij doen gewoon waar we goed in zijn. De mensen die zo over ons praten zijn misschien wel een beetje bang voor ons. Die maken zich zorgen.”