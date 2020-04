Langste pauze ooit in Eredivisie

Volgens databureau Gracenote bedroeg de grootste ’break’ in de Eredivisie tot nu toe 131 dagen, in de zomerstop van 2008.

De laatste wedstrijd in de Eredivisie was FC Groningen - PSV, die op zondag 8 maart aan het begin van de avond eindigde. PSV won in Groningen met 1-0 door een doelpunt van aanvoerder Denzel Dumfries. Twee dagen later werden eerst de profvoetbalwedstrijden in Noord-Brabant verboden, weer twee dagen later ging het programma in het hele betaald voetbal tot 31 maart eruit.

De maatregelen zijn daarna al een paar keer verlengd en dinsdag vertelde premier Mark Rutte dat er tot 1 september „definitief” geen betaald voetbal gespeeld kan worden. „En ja, dat is zuur”, zei Rutte.