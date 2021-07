Klap voor Kiki Bertens in Tokio: enkelspelcarrière voorbij

Het betekende de tweede nederlaag in haar loopbaan tegen de Tsjechische, en net als tijdens de US Open van 2018 bleef Bertens met het gevoel achter dat er meer inzat. De voormalig nummer vier van de wereld toonde tegen haar 22-jarige opponente de wil om te winnen, had grote delen van het duel de overhand, maar kon tot haar grote spijt niet doordrukken tussen de gigantische woonflats.

Bertens gaf in de eerste set een vroege break weg, maar toch was er op haar niveau heel weinig aan te merken in de eerste tien games. De 29-jarige Nederlandse, gesteund door de complete Nederlandse tennisploeg, maakte een betere indruk dan ze maanden had gedaan. Met haar agressieve topspin-forehand dicteerde ze en sloeg ze winner naar winner. Toen Bertens op 4-4 twee breekpunten niet kon benutten, was ze een game later zelf de klos.

Maar wie dacht dat Bertens het wel goed zou vinden, kwam bedrogen uit. In de tweede set was ze opnieuw de betere speelster. Met een schitterende backhandpassing trok ze het tweede bedrijf met twee breaks naar zich toe. Een luide kreet verraadde hoe graag Bertens tijdens haar laatste toernooi nog wil vlammen, ook in de brandende hitte, zonder toeschouwers op een verlaten tennispark.

In de derde set had Bertens aanvankelijk nog het betere van het spel, maar een onnodige break bij 1-1 opende de deur voor Vondrousova, die niet meer omkeek. Bij een 3-2 achterstand kreeg Bertens nog de kans om wat terug te doen, maar toen was de puf er al een beetje uit. Al bleef Bertens fanatiek en gedreven tot het einde. Na bijna twee uur tennis moest ze Vondrousova dan toch feliciteren.

En zo eindigde op het Ariake Tennis Park in Tokio de carrière in het enkelspel van de winnares van tien WTA-toernooien. Maar Bertens is nog niet klaar. Zowel in het vrouwendubbel (met Demi Schuurs) als mixeddubbel (met Wesley Koolhof of Jean-Julien Rojer) komt ze nog in actie. En als Bertens haar niveau van de eerste set dan weer tevoorschijn kan toveren, kunnen er nog mooie dingen gebeuren.

Novak Djokovic mikt op een ’golden grand slam’. Ⓒ HH/ANP

Novak Djokovic

Novak Djokovic heeft in de eerste ronde van de Olympische Spelen van Tokio zijn jacht op olympisch tennisgoud geopend met een eenvoudige overwinning op Hugo Dellien uit Bolivia: 6-2 6-2.

De nummer 1 van de wereld wil de eerste man worden die een ’golden grand slam’ wint; na overwinningen op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon ontbreken alleen de olympische titel en de US Open-titel nog dit jaar.

De Serviër, die in 2008 olympisch brons won in Peking, neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.