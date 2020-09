Live Eredivisie: rode kaart Tagliafico en goal Antony

Volg via ons live scorebord de wedstrijden in de Eredivisie, met daarin de tussenstanden, de doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken. Bij Sparta - Ajax kreeg verdediger Nicolas Tagliafico al na 27 minuten een rode kaart. De tussenstand is 0-1 in het voordeel van Ajax dankzij een doelpunt van Antony.

Voor zondag staan er vijf duels op het programma. Twee wedstrijden springen eruit. Landskampioen Ajax gaat op bezoek bij Sparta. En Arjen Robben en zijn ploeggenoten van FC Groningen nemen het in eigen stadion op tegen PSV.

In alle stadions zijn fans van de thuisspelende club welkom, maar ze moeten vanwege de coronamaatregelen onderling wel 1,5 meter afstand houden.

ZONDAG 13 SEPTEMBER

12.15 uur: FC Emmen - VVV-Venlo 3-5

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Ajax

14.30 uur : Heracles Almelo - ADO Den Haag

16.45 uur: FC Groningen - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - Vitesse

