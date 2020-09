Live extra: volg de Eredivisie op de voet

FC Emmen opent razendsnel de score via Robbert de Vos. Ⓒ ANP

Ruim een half jaar na de laatste wedstrijd in het afgebroken seizoen 2019/20 is de Eredivisie dit weekeinde weer begonnen. In alle stadions zijn fans van de thuisspelende club welkom, maar ze moeten vanwege de coronamaatregelen onderling wel 1,5 meter afstand houden.