Oekraïense ijshockeyer jaar geschorst na walgelijk racistisch gebaar

Dat gebeurde op 26 september vorig jaar in de Oekraïense competitiewedstrijd tussen Krementsjoek en Donbass.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste sportnieuws.

Denijskin (23) werd in die wedstrijd door de arbitrage naar de strafbank gestuurd vanwege een overtreding. Tijdens de woordenwisseling die op het ijs ontstond, maakte de Oekraïner richting de Amerikaan Jalen Smereck van Donbass het gebaar alsof hij een banaan opende en in zijn mond stak. De Oekraïense ijshockeyfederatie legde Denijskin de maximale schorsing van dertien wedstrijden op.

Onacceptabel

Hoewel de Oekraïense international direct na afloop in de kleedkamer zijn verontschuldigingen aanbood aan Smereck, vond de IIHF dat een schorsing van dertien duels niet volstond. Hij mag een jaar lang niet meedoen aan internationale wedstrijden die onder de IIHF vallen. „Het is duidelijk dat het hier om een racistisch gebaar gaat, dat heeft Denijskin ook steeds erkend”, aldus de mondiale federatie. „Zijn gedrag is onacceptabel en tolereren we niet.”

Bekijk ook: Oekraïense ijshockeyer 13 duels geschorst voor racisme

Smereck is inmiddels weg uit Oekraïne. De Amerikaan speelt nu in de Duitse competitie.