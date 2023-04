Ten Hag wijt blessure Rashford aan ’idioot schema’: ’Drie duels in zes dagen is te veel’

Ten Hag baalde na afloop op de persconferentie flink, vooral vanwege het overvolle programma van zijn ploeg. „Deze blessure had voorkomen kunnen worden. Dit was voor ons de derde wedstrijd in het tijdbestek van zes volle dagen, dat is te veel. Het is een idioot schema.”

Vorige week zondag had Manchester United nog de late avondwedstrijd tegen Newcastle United op het menu staan. „Doordeweeks speelden we nog een inhaalwedstrijd tegen Brentford en vervolgens spelen wij de vroege zaterdagwedstrijd tegen Everton. Dat is niet goed”, aldus Ten Hag. „Het komt puur door het schema dat we hier nu mee te maken hebben.”

"Spelers kunnen niet zo snel herstellen"

Volgens Ten Hag wordt er „bewust een risico genomen” door het programma zo vol te stoppen met wedstrijden. „Spelers kunnen niet zo snel herstellen.”

Hoelang Rashford uitgeschakeld is, kon Ten Hag nog niet zeggen. „Ik kan enkel hopen dat we hem niet voor lang kwijt zijn.”