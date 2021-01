Video: Tennisser bouwt hindernis in hotelkamer om quarantaine door te komen

Edouard Roger-Vasselin hoopt over tien dagen weer op de baan te staan. Ⓒ HH/ANP

Door een reeks besmettingen aan boord van drie vliegtuigen die arriveerden in Melbourne, zitten 72 spelers gedwongen twee weken lang in lockdown in hun hotelkamers. Ze zien hun voorbereiding op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in duigen vallen en dat is voor spelers genoeg reden om hun onvrede te uiten.