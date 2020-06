Ireen Wüst en Patrick Roest schaatsers van het jaar

Voor Wüst is het de tiende keer dat ze tot de beste van het Nederlandse vrouwenschaatsen is gekozen. Dat onderstreept de klasse gedurende haar hele carrière, die nog altijd bloeiende is. Ze is en blijft ongenaakbaar. Dat demonstreerde ze ook in het voorbije schaatsseizoen.

Ireen Wüst is na al die jaren nog steeds blij met prijzen. Ⓒ Anne van der Woude

Het mooie aan Wüst is dat ze ondanks een uitpuilende prijzenkast en titels, die ze in alle uithoeken van de wereld veroverde, ook met deze zoveelste individuele prijs en erkenning nog dolblij is. „Ik vind het echt hartstikke mooi dat ik deze prijs weer ontvang en ik ben er heel trots op”, zegt het kanon van de 1500 meter. Op die afstand reed ze tijdens de World Cup-finale nog een baanrecord (1.53.10!) op het ijs van Thialf in Heerenveen. Het was het laatste feestje voordat het coronavirus definitief toesloeg en een einde maakte aan alle topsportevenementen en andere festiviteiten.

In andere jaren werden de prijzen uitgereikt tijdens het traditionele schaatsgala van De Telegraaf, waarbij de schaatsers in de schijnwerpers worden geplaatst. Een dergelijke uitreiking was nu onmogelijk, maar haar complete team van Reggeborgh met een zoals altijd vrolijke Kjeld Nuis zorgde tijdens de uitreiking in Heerenveen toch voor sfeer en een goede ambiance. Binnen de ploeg is iedereen er trots op dat Wüst met haar 33 jaar na 11 Olympische medailles, zeven wereldtitels allround en 5 Europese titels nog altijd van uitzonderlijke klasse is. En dus gunt iedereen haar ook de prijs.

De Telegraaf-award voor Ireen Wüst en Femke Kok. Ⓒ Anne van der Woude

Remy de Wit, directeur van de schaatsbond KNSB, spreekt van ’wéér een bijzonder jaar’. Tegen Wüst, in Heerenveen: „In Salt Lake City stak corona stiekm al de kop op. Jij werd er wereldkampioen op de 1500 meter. In Hamar werd je ook nog eenswereldkampioen allround, voor de zevende keer. Een ongekend succes. En dan in Thialf nog eens de winst in de World Cup-finale.”

’Patrick Roest, je flikte het weer’

De enorme veerkracht, die Patrick Roest na een deceptie op de hooglandbaan van Salt Lake City heeft getoond, heeft ervoor gezorgd dat de jury van de Schaatser van het Jaar hem opnieuw tot de beste van deze schaatswinter heeft gekozen. De manier waarop hij zichzelf uit de put trok en in Hamar op machtige wijze wereldkampioen allround werd, maakte grote indruk.

„ Hoe je het ook wendt of keert, voor de echte schaatskenners blijft dit de belangrijkste titel die er te winnen valt. Jij flikte het voor de derde keer op een rij; nog eventjes en dat record van Sven komt binnen handbereik…”, laat De Wit tijdens de prijsuitreiking in Heerenveen weten aan Roest.

Voor Roest zelf komt de prijs als een enorme verrassing. „Ik werd gevraagd om mij in Thialf te melden. Normaal trainen we alleen hier met de ploeg, wegens alle coronamaatregelen. Ik had geen idee dat ik hier een prijs uitgereikt zou krijgen. En zeker niet deze prijs in ontvangst zou nemen.”

Patrick Roest had geen idee toen hij naar Thialf reed. Ⓒ Anne van der Woude

Hij vervolgt: „Juist omdat ik niet kan spreken van mijn beste seizoen is het zo’n verrassing. Al weet ik natuurlijk ook dat het alleen niet op hoogte niet goed is gegaan. Bij het WK allround ging het weer prima. Ik ben hier hartstikke blij mee”, aldus Roest.

Femke Kok opnieuw talent van het jaar

Het gebeurt niet vaak dat een schaatser tweemaal achtereen tot talent van het jaar wordt uitgeroepen. Maar in het geval van Femke Kok kon niemand om het allergrootste schaatstalent van Nederland heen. Met haar negentien lentes steekt ze met kop en schouders boven de andere jonge talenten uit. Daarom ontving zij andermaal de Egbert van ’t Oever Aanmoedigingsprijs, een cheque die is vernoemd naar de legendarische bondscoach die een meester was in het brengen van talent.

Femke Kok is heel blij met haar award. Ⓒ Anne van der Woude

Kok verdedigde bij de WK junioren haar wereldtitel, waarna ze de commerciële teams voor het uitzoeken had. Het werd Reggeborgh, de ploeg van Wüst.

De Wit: „Een groter talent was er natuurlijk niet te vinden tijdens de afgelopen winter. Femke is gewoon wéér het talent van het jaar geworden.”

Door de coronamaatregelen staan alle prijswinnaars niet met elkaar op de foto. Alleen Wüst en Kok wél, omdat zij voor dezelfde ploeg rijden.