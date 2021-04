Fraaie primeur Dirk van Duijvenbode in Duitsland

In de finale van Players Championship 11 rekende de Westlander in een spannend treffen af met een andere Nederlander, Martijn Kleermaker. Die werd door Aubergenius met 8-6 in legs verslagen. De eindzege leverde hem in de deelstaat Rijnland-Palts een geldbedrag van zo’n 12.000 euro op.

Van Duijvenbode is overigens zeker geen kleintje bij de PDC. Hij is de nummer dertig van The Order of Merit en haalde eerder dit jaar de kwartfinales van het WK. Na onder meer een fraaie zege op Rob Cross verloor hij van Gary Anderson. In 2020 haalde Van Duijvenbode ook al de finale van de World Grand Prix, die verloor hij van Gerwyn Price, de huidige nummer een van de wereld.

Van Gerwen en Van Barneveld

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen verloor in de tweede ronde van landgenoot Gino Vos (6-1). Raymond van Barneveld trok zich terug uit de tweede ronde. De vijfvoudig wereldkampioen voelde zich volgens zijn manager niet lekker.