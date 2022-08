Onbegrip bij Van Marwijk over ontslag Ultee bij Fortuna

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Jeroen Kapteijns

AMSTERDAM - Met het ontslag van trainer Sjors Ultee na slechts drie duels is Fortuna Sittard er vroeg bij. Sinds de eeuwwisseling werd alleen ook Alex Pastoor ooit zo vroeg in het seizoen ontslagen bij NEC. De rigoureuze ingreep is opvallend, omdat Fortuna gezien het programma (Ajax-thuis, FC Twente-uit en SC Cambuur-thuis) pas één nederlaag heeft geleden, die op papier niet was ingecalculeerd. Tegelijkertijd laat het ook zien dat de Turkse grip op de club steeds groter wordt.