Jordy Clasie verlengt bij AZ en is terug op trainingsveld

AZ nam Clasie iets meer dan vier jaar geleden transfervrij over van Southampton. De 17-voudig international groeide na een moeizame start uit tot vaste waarde en reservecaptain. Door de langdurige blessure van aanvoerder Bruno Martins Indi droeg hij bijna het hele vorige seizoen de band.

Bekijk ook: Kenzo Goudmijn lijkt belofte eindelijk in te lossen bij AZ

De 32-jarige Clasie was dit seizoen verantwoordelijk voor de eerste competitietreffer van AZ, thuis tegen Go Ahead Eagles. De afgelopen duels met RKC Waalwijk en SK Brann moest hij aan zich voorbij laten gaan. Tegen RKC speelde Kenzo Goudmijn op zijn plek, tegen Brann was Djordje Mihailovic zijn vervanger. Pantelis Hatzidiakos, die naar Cagliari vertrekt, droeg de aanvoerdersband. Het is nog niet bekend wanneer Clasie weer wedstrijdfit is.