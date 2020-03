Geraint Thomas: Tour zonder fans is geen Tour

„Zonder de fans is het gewoon niet de Tour”, zei de Brit van Team Ineos, winnaar in 2018, in The Daily Telegraph. Bij het besluit de Tour ondanks de coronacrisis door te laten gaan, moet voor Thomas de gezondheid van alle betrokkenen op de eerste plaats staan.

„Ik wil gewoon weer graag gaan fietsen. Vanuit die gedachte zou ik er het liefste bij zijn. Maar alleen als het volledig veilig is”, aldus Thomas, die begrip heeft voor beide kanten van het verhaal. „Aan de ene kant is het natuurlijk maar sport, aan de andere kant staan er ook veel banen op het spel.”

De Tour is, in tegenstelling tot het EK voetbal en de Olympische Spelen, nog steeds niet afgelast. Onder anderen de Franse sportminister Roxana Maracineanu noemt de koers, die op 27 juni in Nice moet starten, van groot belang. Daarom wordt er in Frankrijk naar een opzet gekeken waarbij toeschouwers niet welkom zijn. Een beslissing daarover zou half mei moeten vallen.